В параде ВМФ в Петербурге примут участие иностранные корабли

, 14:45 Эфирная новость 86

Ракетный миноносец из Китая и фрегат из Индии прибудут в Петербург через два дня и пришвартуются у набережной Лейтенанта Шмидта.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Алексей Даничев

Тема:
День ВМФ 63

В главном военно-морском параде к дню ВМФ, примут участие иностранные корабли. В ближайшие два дня в Петербург прибудут ракетный миноносец из Китая и фрегат из Индии. Гости пришвартуются у набережной Лейтенанта Шмидта. Перед праздником посетят крейсер «Аврора» и возложат цветы ленинградцам на Пискаревском мемориале.

Между тем, российские моряки сейчас проводят последние репетиции перед парадом. 28 июля — в День Военно-Морского флота — в нем примут участие несколько тысяч человек, более 40 боевых кораблей и подводных лодок, и свыше 40 самолетов и вертолетов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео первой дневной репетиции парада ко Дню ВМФ в Петербурге.

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