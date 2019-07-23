В параде ВМФ в Петербурге примут участие иностранные корабли

В главном военно-морском параде к дню ВМФ, примут участие иностранные корабли. В ближайшие два дня в Петербург прибудут ракетный миноносец из Китая и фрегат из Индии. Гости пришвартуются у набережной Лейтенанта Шмидта. Перед праздником посетят крейсер «Аврора» и возложат цветы ленинградцам на Пискаревском мемориале.

Между тем, российские моряки сейчас проводят последние репетиции перед парадом. 28 июля — в День Военно-Морского флота — в нем примут участие несколько тысяч человек, более 40 боевых кораблей и подводных лодок, и свыше 40 самолетов и вертолетов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео первой дневной репетиции парада ко Дню ВМФ в Петербурге.