В Петербурге этим утром торжественно встретили военный корабль из Китая. Ракетный эсминец «Сиань» пришвартовался у набережной Лейтенанта Шмидта. Он преодолел больше десяти тысяч морских миль, чтобы принять участие в юбилейном параде ко Дню военно-морского флота. Гостей встретили музыкой.

Китайских моряков встречали представители командования Западного военного округа и Ленинградской военно-морской базы. Гости побывают на крейсере «Аврора» и Пискаревском кладбище, где находится мемориал погибшим во время блокады.

Главный военно-морской парад, в котором примут участие более четырех тысяч человек, состоится в Петербурге и Кронштадте в ближайшее воскресенье. По воде пройдут 43 боевых корабля, в небо поднимутся более 40 самолетов.