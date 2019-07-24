В Петербурге торжественно встретили китайский ракетный эсминец «Сиань» — видео

, 14:10 Эфирная новость 55

Корабль примет участие в Главном военно-морском параде 28 июля.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Александр Гальперин

Тема:
День ВМФ 65

В Петербурге этим утром торжественно встретили военный корабль из Китая. Ракетный эсминец «Сиань» пришвартовался у набережной Лейтенанта Шмидта. Он преодолел больше десяти тысяч морских миль, чтобы принять участие в юбилейном параде ко Дню военно-морского флота. Гостей встретили музыкой.

Китайских моряков встречали представители командования Западного военного округа и Ленинградской военно-морской базы. Гости побывают на крейсере «Аврора» и Пискаревском кладбище, где находится мемориал погибшим во время блокады.

Главный военно-морской парад, в котором примут участие более четырех тысяч человек, состоится в Петербурге и Кронштадте в ближайшее воскресенье. По воде пройдут 43 боевых корабля, в небо поднимутся более 40 самолетов.

Тема:
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