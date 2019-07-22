Погодный апокалипсис: разрушительная стихия бесчинствует от Кубани до Екатеринбурга

, 8:06 Эфирная новость 97

Сильнейшие дожди залили улицы Краснодара, ураган бушевал в Екатеринбурге, Улан-Удэ и городах Югры.

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Фото, видео : ТАСС/Латынина Светлана, Пятый канал

Тема:
Погода 3902

Юг России заливает дождями. В Краснодаре уровень воды в реке Кубань поднялся сразу на 30 сантиметров. Затоплены городские улицы, частные дома в пригороде и близлежащие станицы. Спасатели МЧС откачивают воду и ведут постоянный мониторинг рек.

На ликвидацию потопа местные власти бросили все что было — несколько десятков спецмашин и сотню человек. Но силы не равны. Стихия отступает медленно.

Сильнейшие ураганы обрушились за последние сутки на Екатеринбург, Улан-Удэ и города Югры — впечатляющие кадры разгула стихии в репортаже Сергея Петрова

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как с последствиями урагана разбирались в Перми и Свердловской области.

Тема:
Погода 3902
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