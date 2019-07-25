Строительство газопровода «Северный поток — 2» приближается к своему историческому этапу — стыковке морской и сухопутной части магистрали.

Их соединение произойдет в Ленинградской области. Один из участков проходит по территории природного заповедника — здесь трубы тянут под пристальным вниманием экологов. Две сверхпрочные нитки длиной почти в 2,5 тысячи километров будут доставлять природный газ напрямую из России в Германию через Балтийское море.

В реализации этого проекта заинтересованы многие страны Европы — российское голубое топливо в разы дешевле сжиженного, но экономические интересы одних вызвали политические разногласия у других.

В железобетонных преимуществах российского газопровода разбирался Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2».