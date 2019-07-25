В Петербурге пройдет генеральная репетиция Главного военно-морского парада

Чуть меньше двух часов остается до начала генеральной репетиции Главного военно-морского парада в Петербурге.

Это последний прогон торжественного смотра, посвященного Дню ВМФ. В нем примут участие более 40 кораблей, в том числе самые новые — фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий», которые только прошли испытания в море. А также воссозданный по старинным чертежам корабль «Полтава». Кроме того, в небо поднимется морская авиация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербург для участия в параде в День ВМФ, 28 июля, прибыл китайский ракетный эсминец «Сиань». Он пришвартован у набережной Лейтенанта Шмидта.