В Петербурге прошла генеральная репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ

Генеральная репетиция военно-морского парада, посвященного Дню ВМФ России, прошла в Петербурге в четверг, 25 июля. Прогон торжественного смотра начался в Северной столице и Кронштадте в 11.00. Мероприятия, в которых приняли участие 43 корабля, 41 воздушное судно и более четырех тысяч военнослужащих, продлились до 13.00.

За генеральной репетицией военно-морского парада следили министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу и глава Петербурга Александр Беглов.

Параллельно на аэродромах «Пушкин» и «Громово» прошли раздельные тренировки авиационных групп. В них были задействованы 16 вертолетов Ка и 12 истребителей Су и МиГ.

После прохождения кораблей по Неве, над Кронштадтом пролетел парадный строй самолетов морской авиации ВМФ России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге состоится генеральная репетиция Главного военно-морского парада.