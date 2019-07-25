В Петербурге прошла генеральная репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ

, 13:55 Видео 140

Это последний прогон торжественного смотра, который состоится в Северной столице 28 июля.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com / © MOD Russia

Тема:
День ВМФ 67

Генеральная репетиция военно-морского парада, посвященного Дню ВМФ России, прошла в Петербурге в четверг, 25 июля. Прогон торжественного смотра начался в Северной столице и Кронштадте в 11.00. Мероприятия, в которых приняли участие 43 корабля, 41 воздушное судно и более четырех тысяч военнослужащих, продлились до 13.00.

За генеральной репетицией военно-морского парада следили министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу и глава Петербурга Александр Беглов.

Параллельно на аэродромах «Пушкин» и «Громово» прошли раздельные тренировки авиационных групп. В них были задействованы 16 вертолетов Ка и 12 истребителей Су и МиГ.

После прохождения кораблей по Неве, над Кронштадтом пролетел парадный строй самолетов морской авиации ВМФ России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге состоится генеральная репетиция Главного военно-морского парада.

Тема:
День ВМФ 67
25 июл
В Петербурге пройдет генеральная репетиция Главного военно-морского парада
24 июл
В Петербурге торжественно встретили китайский ракетный эсминец «Сиань» — видео
23 июл
В Кронштадте встретили корабельный отряд Северного флота — видео
23 июл
В параде ВМФ в Петербурге примут участие иностранные корабли
22 июл
На сайте Минобороны создали интерактивный раздел ко Дню ВМФ
21 июл
Как прошла первая сводная репетиция парада ко Дню ВМФ — репортаж
21 июл
Видео: Первая дневная репетиция парада ко Дню ВМФ прошла в Петербурге
17 июл
Видео: В Петербурге прошла первая пешая репетиция Главного военно-морского парада
16 июл
Парадное настроение: в Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада
16 июл
Видео: в акваторию Невы вошла эскадра военных кораблей

Читайте также

+23° Днём +21°
Ночью +12°
63.16
0.04 70.29
-0.03
Гороскоп на 25 июля: Близнецы, время для шалостей!

Последние новости

15:05
СБУ задержала российский танкер в Одесской области
14:59
Мельникова рассказала, почему не публикует фотографии с мужем
14:50
Экс-начальнику амурской колонии предъявили обвинения за привилегии Цеповязу
14:49
«Чаровница»: Ирина Пегова произвела фурор на репетиции парада в Петербурге
14:35
«Богиня!» Актриса Олеся Судзиловская показала как отдыхает в Калифорнии — фото
14:24
Самолет готовится к аварийной посадке в аэропорту Симферополя

Сейчас читают

Полуголая Каменских поведала поклонникам об эффективном тайм-менеджменте — фото
«Это заводит!» Звезда «Дома-2» призналась в жажде к унижениям во время секса
«Невесомые»: Мария Горбань опубликовала фото с мужем из бассейна

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги