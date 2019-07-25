Грандиозный размах: В Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ

, 18:50 Эфирная новость 50

В смотре приняли участие фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий».

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Тема:
День ВМФ 69

В Петербурге завершилась генеральная репетиция Главного военно-морского парада. Он состоится уже в это воскресенье, в День ВМФ.

Грандиозный размах и невероятное зрелище: десятки кораблей, в том числе самые новые — фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий». Они недавно прошли заводские испытания на воде. А также воссозданный по старинным чертежам корабль «Полтава», — самый крупный из деревянных парусников. И все это под «аккомпанемент» морской авиации.

Роман Ишмухаметов своими глазами увидел феерию на воде и в воздухе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что параллельно смотру кораблей на Неве, на аэродромах «Пушкин» и «Громово» прошли раздельные тренировки авиационных групп. В них были задействованы 16 вертолетов Ка и 12 истребителей Су и МиГ.

Тема:
День ВМФ 69
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