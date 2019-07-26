Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко — видео

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Боевик карательного батальона «Азов» Никита Макеев хотел «отомстить» бывшему президенту Незалежной за невыполненное обещание о предоставлении гражданства.

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Фото, видео : Facebook @Odi.vazon

Тема:
Украинский кризис 81

Боевик карательного батальона «Азов» Никита Макеев на своей странице в Facebook разместил видеообращение, в котором объяснил суть своего нападения на бывшего президента Украины Петра Порошенко.

По словам бойца нацбатальона, он собирался отомстить экс-лидеру Незалежной за невыполненное обещание о предоставлении гражданства.

«Я хотел отомстить за все пять лет унижений, которые он вместе с подопечными в администрации президента и ставленниками в ДМС совершил по отношению к иностранным добровольцам, обещая им гражданство, но вместо этого запустив по девяти кругам бюрократического ада», — сказал Никита Макеев.

Боевик добавил, что у него не было цели совершать покушение на Петра Порошенко.

«Много чести, Петр Алексеевич. Я не для того рисковал жизнью в Донбассе, чтобы внутри мирного города Киева совершать подобное. Я считаю, нельзя на вас совершать покушения. Я считаю, что вас и ваших подельников, вашу семью нужно судить и конфисковать все ваше имущество», — отметил Никита Макеев.

Кроме того, боец «Азова» намеревался передать Петру Порошенко своеобразный «подарок» — бракованный бронежилет, аналогичный тем, что закупали чиновники для украинских военных в Донбасс.

«Я хотел один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не простреленный. Я бы хотел, чтобы он надел его на себя или на своего сыночку, который якобы воевал в Краматорске, и испытал его», — заключил Никита Макеев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на выходящего с допроса в ГБР Порошенко напали.

Тема:
Украинский кризис 81
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