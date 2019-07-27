В Петербурге почтили память погибших моряков. В канун Дня ВМФ по флотской традиции ветераны отправились в Финский залив, где прошла панихида по морякам, не вернувшимся из морских походов. Мероприятие ежегодно организует клуб моряков-подводников.

Собравшиеся — ветераны, родные и близкие моряков-подводников — приняли участие в церковной службе. После этого на воду были спущены цветы и венок. В этом году акция памяти была посвящена гибели экипажа подводников-гидронавтов АС-31. На воду легли более тысячи гвоздик.

«Люди, имеющие отношение именно в нашем городе, в Санкт-Петербурге — морской столицы России, они хотят в этот день быть вместе. И пусть не всем удастся попасть на главный морской парад — кто-то увидит его с трибун, кто-то с телевизора, но сегодня здесь собрались настоящие моряки, которые любят флот, помнят о нем и очень надеемся, что наши дети и внуки тоже будут помнить», — рассказал председатель совета Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ РФ Игорь Курдин

Ветераны также проверили готовность к Главному военно-морскому параду, который состоится 28 июля в Санкт-Петербурге. Они обошли парадный строй кораблей на набережной Невы.