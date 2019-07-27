«Яркие впечатления»: Путин рассказал о погружении к ПЛ «Щука» в Финском заливе

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Субмарина находится на 50-метровой глубине в районе острова Гогланд.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/Сергей Гунеев

Тема:
День ВМФ 75

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями после погружения на подводном обитаемом аппарате C-explorer 3.11 к корпусу затонувшей подводной лодки в Финском заливе Щ-308, которое он совершил в субботу, 27 июля, накануне Дня Военно-Морского флота.

Вблизи острова Гогланд ранее экспедиция Русского географического общества (РГО) обнаружила на 50-метровой глубине субмарину времен Великой Отечественной войны.

«Впечатления, я бы сказал, яркие», — отметил он.

Глава российского государства напомнил, что не впервые совершил погружение под воду.

«Поэтому, впечатления не от погружения, впечатления, скорее, от объекта, который мы видели», — подчеркнул он.

Путин также рассказал, что не управлял подводным обитаемым аппаратом во время погружения. По его словам, сначала при спуске со дна поднялось облако ила, однако позже оно рассеялось, и подлодку удалось осмотреть со всех сторон.

Данное погружение приурочено к увековечиванию воинской доблести экипажей советских подводных лодок, воевавших на Балтике в годы Великой Отечественной войны.

Путин пояснил, почему уже не впервые спускается под воду.

«Делаю я это, потому что наши люди везде работают — и в воздухе, и под водой, и под землей. И я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что легендарная «Щука», предположительно, легла на грунт в октябре 1942, подорвавшись на мине в ходе выполнения боевой задачи. Лодка стала братской могилой для экипажа из 40-ка человек. Ее люки задраены изнутри. Открывать их не планируют из этических соображений.

Тема:
День ВМФ 75
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