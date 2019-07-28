Путин поприветствовал экипажи кораблей-участников парада ВМФ в Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт, где перед началом парада в честь Дня Военно-морского флота поприветствовал экипажи линии боевых кораблей в акватории Финского залива.

Глава государства на катере обошел парадную линию в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова. Российский лидер поздравил моряков с праздником.

В 2019 году в военном параде по случаю Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге примут участие более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 43 боевых корабля и подводные лодки и 41 воздушное судно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уникальных фотографиях, которые Минобороны опубликовало ко Дню ВМФ.