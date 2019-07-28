Путин принимает Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад в акватории Невы в Санкт-Петербурге.

Ежегодное масштабное шествие боевых кораблей проходит в Северной столице и Кронштадте с 2017 года в последнее воскресенье июля.

Морская часть парада началась залпом салютного дивизиона с Петропавловской крепости, откуда президент России в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ РФ Николая Евменова на катере отправился на Сенатскую площадь. В смотре кораблей принимают участие четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 43 боевых корабля и подводные лодки. В авиационной части парада примут участие более 40 воздушных судов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео торжественного залпа пушек с Петропавловской крепости, который ознаменовал начало Главного военно-морского парада по случаю 323-й годовщины со дня основания ВМФ.