Путин принимает Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

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В 2019 году ВМФ России отмечает 323-ю годовщину со дня образования.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Алексей Даничев

Тема:
День ВМФ 81

Президент России Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад в акватории Невы в Санкт-Петербурге.

Ежегодное масштабное шествие боевых кораблей проходит в Северной столице и Кронштадте с 2017 года в последнее воскресенье июля.

Морская часть парада началась залпом салютного дивизиона с Петропавловской крепости, откуда президент России в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ РФ Николая Евменова на катере отправился на Сенатскую площадь. В смотре кораблей принимают участие четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 43 боевых корабля и подводные лодки. В авиационной части парада примут участие более 40 воздушных судов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео торжественного залпа пушек с Петропавловской крепости, который ознаменовал начало Главного военно-морского парада по случаю 323-й годовщины со дня основания ВМФ.

Тема:
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