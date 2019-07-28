Выстрел пушек с Петропавловской крепости ознаменовал начало парада в честь Дня ВМФ

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День Военно-морского флота России с 2017 года отмечается грандиозным парадом военных кораблей и авиации в Санкт-Петербурге и Кронштадте в последнее воскресенье июля.

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Фото, видео : Пятый канал, © РИА Новости / Алексей Даничев

Тема:
День ВМФ 79

Залп салютного дивизиона с Петропавловской крепости дал сигнал для начала Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота России.

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу приняли доклад главнокомандующего Военно-морским флотом Николая Евменова о готовности экипажей военных кораблей к праздничному шествию в акваториях Финского залива и реки Невы.

В 2019 году в военном параде по случаю Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге принимают участие более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 43 боевых корабля и подводные лодки и 41 воздушное судно. В смотре участвуют и новейшие фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий». Парад на воде в Петербурге сопровождают авиационные группы.

С 1980 года День Военно-морского флота России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Крупномасштабный Главный военно-морской парад проводится в Санкт-Петербурге и Кронштадте с 2017 года. в 2019 году ВМФ РФ отмечает 323-ю годовщину со дня образования. 

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Кронштадта, где Владимир Путин приветствовал экипажи кораблей-участников парада в День ВМФ.

Тема:
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