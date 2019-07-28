На проходящем в Санкт-Петербурге Главном военно-морском параде президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений, касающихся развития российского флота.

В частности, глава государства пообещал, что в 2019 году в состав ВМФ России войдут 15 боевых кораблей и катеров. Также Путин заверил соотечественников, что РФ продолжит строить уникальный по своим возможностям военно-морской флот.

Однако и сейчас, по словам президента, ВМФ России одним из первых применяет новейшую технику и работает в направлении перспективных инженерных решений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Главный военно-морской парад в Петербурге начался с выстрелов пушек салютного дивизиона.