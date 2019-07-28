Морские парады по случаю Дня ВМФ прошли во Владивостоке и Севастополе

Четыре десятка боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота приняли участие в торжествах по случаю Дня ВМФ во Владивостоке.

Морской парад прошел в акватории Амурского залива под руководством командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирала Владимира Якушева. В смотре приняли участие 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения. Впервые в морском параде участвовали десантный вертолетоносец корабль-док военно-морских сил Филиппин «Давао-дель-Сур» и фрегат военно-морских сил Вьетнама «Куанг Чунг».

В День ВМФ в Севастополе впервые был поднят флаг линкора Нахимова. На городской набережной собрались десятки тысяч зрителей, а места на трибунах начали занимать еще ночью. Командующий Черноморским флотом Игорь Осипов отметил высокую подготовку и боеготовность экипажей боевых кораблей, стоящих на страже южных рубежей России. Программа парада была исполнена «без единой помарочки», отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Главный военно-морской парад ВМФ РФ состоялся в Петербурге. Его принимал президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин.

С 1980 года День военно-морского флота России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2019 году ВМФ России отмечает 323-ю годовщину со дня образования.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео авиационной части морского парада в Санкт-Петербурге.