Актриса театра и Александра Никифорова, известная публике по ролям в сериалах «Ленинград 46» и «Султан моего сердца», поздравила россиян с Днем Военно-морского флота вместе с маленькой дочкой. В воскресенье, 28 июля, артистка опубликовала в своем Instagram фото, на котором она и четырехлетняя Аня держатся за руль катера.

«Две девчонки на фото: одна родилась на Черном море, вторая — на Балтийском. Обе поздравляют вас с Днем Флота!», — написала Александра.

Instagram @alexandra_nikiforova_official

Поклонники Александры живо откликнулись и поздравили актрису в ответ.

«Вот это да! Такое редкое и приятное совпадение! Это хороший знак! Я поздравляю вас, девчонок с морской душой с рождения, с этим праздником!»

«И вас с праздником, морячки!», — пишут они.

Никифорова родилась в Севастополе и уже в 15-летнем возрасте играла в местном ТЮЗе. А позже вошла в труппу севастопольского театра «Психо Дель Арт».

Ранее 5-tv.ru публиковал забавный ролик, на котором Александра Никифорова в морской форме зажигательно исполняет песню из репертуара группы «Браво» «Любите девушки».