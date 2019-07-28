«Морячки!»: Актриса Никифорова вместе с дочкой поздравила всех с днем ВМФ — фото

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Звезда сериала «Султан моего сердца» родилась в городе морской славы Севастополе и считает этот праздник своим.

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Фото, видео : Instagram @alexandra_nikiforova_official

Тема:
День ВМФ 84

Актриса театра и Александра Никифорова, известная публике по ролям в сериалах «Ленинград 46» и «Султан моего сердца», поздравила россиян с Днем Военно-морского флота вместе с маленькой дочкой. В воскресенье, 28 июля, артистка опубликовала в своем Instagram фото, на котором она и четырехлетняя Аня держатся за руль катера.

«Две девчонки на фото: одна родилась на Черном море, вторая — на Балтийском. Обе поздравляют вас с Днем Флота!», — написала Александра.

Instagram @alexandra_nikiforova_official

Поклонники Александры живо откликнулись и поздравили актрису в ответ.

«Вот это да! Такое редкое и приятное совпадение! Это хороший знак! Я поздравляю вас, девчонок с морской душой с рождения, с этим праздником!»

«И вас с праздником, морячки!», — пишут они.

Никифорова родилась в Севастополе и уже в 15-летнем возрасте играла в местном ТЮЗе. А позже вошла в труппу севастопольского театра «Психо Дель Арт».

Ранее 5-tv.ru публиковал забавный ролик, на котором Александра Никифорова в морской форме зажигательно исполняет песню из репертуара группы «Браво» «Любите девушки».

Тема:
День ВМФ 84
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