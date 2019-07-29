Ювелирная работа: военные корабли после Дня ВМФ покидают Санкт-Петербург

, 6:38 Эфирная новость 43

Первыми Северную столицу покидают малые ракетные корабли.

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Фото, видео : ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

В эти минуты корабли, принимавшие участие в главном морском параде в Санк-Петербурге, отправляются в пункты постоянного базирования. По Неве они могут пройти только под разведенными мостами.

Первыми Северную столицу покидают малые ракетные корабли. Работа — как минимум ювелирная: нужно не только уложиться в график разведения мостов, но и проявить настоящее мастерство в маневрировании.

Некоторые участки на реке очень узкие, а кроме того нужно учитывать и все «капризы» ветреной погоды, которая установилась в Петербурге.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, как прошел главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. Участие в нем приняли президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ.

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