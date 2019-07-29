Синоптики предупредили москвичей о температурном антирекорде

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В ближайшие дни российскую столицу может ожидать ультраполярное вторжение, которое принесет похолодание.

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Фото, видео : ТАСС, ugorizont.ru

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Погода 3921

Синоптики предупредили москвичей о понижении температуры до четырех градусов. Такое похолодание может произойти на неделе с 29 июля по 4 августа, передает портал «Метеовести».

Причиной температурного скачка метеорологи назвали ультраполярное вторжение, которое выпадет на последние дни июля и начало августа. Так, 30 и 31 июля столбик термометра опустится до 13–18 градусов днем и 4–9 градусов ночью. Зато осадки, как отметили синоптики, к середине неделе пойдут на убыль. Также к концу недели ожидается некоторое потепление до 20 градусов. В последний раз ночная температура в Москве так сильно падала в 1971 и 1979 годах —до +6,1 градуса и +7,6 градуса соответственно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощнейших ливнях с грозами в Приамурье.

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