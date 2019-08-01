Меган Маркл скромно отметит свой день рождения

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Герцогиня Сассекская хочет провести праздник в узком кругу.

Фото : Ik Aldama / www.globallookpress.com

Меган Маркл 4 августа отмечает день рождения. Герцогине Сассекской исполняется 38 лет. Этот год выдался непростым для нее: адаптация при королевском дворе, рождение сына, светские мероприятия, работа приглашенным редактором для популярного глянцевого издания. Меган нуждается в отдыхе.

По словам инсайдера, супруга принца Гарри отказалась от пышного празднования дня рождения. Она хочет отметить в узком кругу близких людей. К тому же, Меган не будет оставлять сына Арчи няне, так как это ее первый день рождения в статусе матери, пишет Teleprogramma.pro.

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Как сообщает источник, герцогиня Сассекская хочет небольшой обед с семьей и тихую вечеринку. Какой подарок преподнесет супруге принц Гарри, пока неизвестно. Он держит это в строжайшем секрете. Никто из окружения даже не может догадаться, что это может быть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники обсуждают возможную новую беременность Маркл.

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