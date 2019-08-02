Дочь Пугачевой и Галкина — Лиза — очень жизнерадостный и непосредственный ребенок. Родители девочки не перестают радовать подписчиков фото и видео, на которых дочка умиляет или веселит фанатов. На этот раз в Instagram разместили снимок, где Лиза игриво показывает пальцем прямо на зрителей и дает им хороший совет.
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«Эй, ты! Да-да, именно ты! Улыбнись и будь счастлив!» — подписан пост.
Поклонники не устают радоваться такому позитивному контенту. Фото Лизы с мотивирующим высказыванием собрало свыше шести тысяч лайков и 200 комментариев. В основном, подписчики желают дочке Галкина оставаться такой же радостной и доброй девочкой.
«Прекрасный, светлый ребенок!»
«Солнышко, будь счастлива!»
«Счастья тебе наша звездочка и крепкого здоровья!»
«Море позитива!» — пишут фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лиза Галкина трогательно поздравила с днем рождения кузена.