Дочь Пугачевой и Галкина — Лиза — очень жизнерадостный и непосредственный ребенок. Родители девочки не перестают радовать подписчиков фото и видео, на которых дочка умиляет или веселит фанатов. На этот раз в Instagram разместили снимок, где Лиза игриво показывает пальцем прямо на зрителей и дает им хороший совет.

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«Эй, ты! Да-да, именно ты! Улыбнись и будь счастлив!» — подписан пост.

Instagram @elizaveta_galkinaaa