Барецкий рассказал о переживаниях Матильды после развода со Шнуром

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Шоумен уверен, что светская львица не променяла бы рок-музыканта на банкира.

Фото : Instagram @matilda.shnurova

Тема:
Развод Сергея Шнурова 50

Друг основателя группировки «Ленинград» Станислав Барецкий опровергает слухи о банкире, на которого Матильда якобы променяла мужа. В разговоре с изданием «Собеседник» шоумен заявил, что светские вечеринки и путешествия — это не более чем пускание пыли в глаза, а дела у Матильды сейчас обстоят не самым лучшим образом.

Имущество, полученное после развода: ресторан «Коко», балетная школа и три московские квартиры практически не приносят дохода.

«Она одна сейчас и переживает развод очень тяжело. С таким человеком рассталась!» — заявил Барецкий в интервью.

Шоумен отметил, что бывшие супруги никак не общаются. Да Шнурову и некогда: он относительно недавно женился на 28-летней Ольге Абрамовой.

Ранее Матильда рассказывала, как выводила Сергея Шнурова из запоев.

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