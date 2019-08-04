Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает 38-й день рождения

, 11:29 114

Герцогиня Сассекская решила отказаться от пышного празднования.

Фото : www.globallookpress.com /Pool

Герцогиня Сассекская 4 августа отмечает день рождения. Меган Маркл исполнилось 38 лет. Это второй день рождения бывшей актрисы в статусе герцогини и первый в роли матери, пишет Teleprogramma.pro.

В мае 2018 года Меган вышла замуж за принца Гарри и стала частью британской королевской семьи. За их свадьбой пристально следил весь мир, а уже в сентябре герцоги Сассекские объявили, что ждут ребенка.

Гороскоп на 4 августа: Козерог, нажмите Ctrl + Alt + Del!

Сын Арчи появился на свет 6 мая 2019 года, вскоре мальчика крестили. На таинстве присутствовали только близкие родственники семьи. Крестных родителей сына Меган Маркл предпочла скрыть.

Герцогиня Сассекская решила отказаться от пышного празднования. День рождения Меган проведет в узком кругу близких людей, в том числе и сына Арчи, с которым герцогиня не захотела расставаться на время и отдавать няне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Меган Маркл и принц Гарри отписались от всех в Instagram.

Читайте также

+12° Днём +14°
Ночью +7°
64.64
0.81 71.71
1.24
Гороскоп на 4 августа: Козерог, нажмите Ctrl + Alt + Del!

Последние новости

11:54
Резо Гигинеишвили поделился кадрами со свадьбы с Надеждой Оболенцевой
11:29
Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает 38-й день рождения
11:08
Опубликовано видео стрельбы в Огайо, жертвами которой стали минимум семь человек
10:57
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в Армейских играх
10:39
В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Максимом Дадашевым
10:24
«А где грудь?»: Подписчики раскритиковали Юлию Ковальчук в бикини на пляже

Сейчас читают

Два человека погибли в огненном ДТП в Петербурге — фото
«А где грудь?»: Подписчики раскритиковали Юлию Ковальчук в бикини на пляже
«Артистка растет!» Лиза Галкина станцевала под музыку из балета «Кармен»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги