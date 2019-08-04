Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает 38-й день рождения

Герцогиня Сассекская 4 августа отмечает день рождения. Меган Маркл исполнилось 38 лет. Это второй день рождения бывшей актрисы в статусе герцогини и первый в роли матери, пишет Teleprogramma.pro.

В мае 2018 года Меган вышла замуж за принца Гарри и стала частью британской королевской семьи. За их свадьбой пристально следил весь мир, а уже в сентябре герцоги Сассекские объявили, что ждут ребенка.

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Сын Арчи появился на свет 6 мая 2019 года, вскоре мальчика крестили. На таинстве присутствовали только близкие родственники семьи. Крестных родителей сына Меган Маркл предпочла скрыть.

Герцогиня Сассекская решила отказаться от пышного празднования. День рождения Меган проведет в узком кругу близких людей, в том числе и сына Арчи, с которым герцогиня не захотела расставаться на время и отдавать няне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Меган Маркл и принц Гарри отписались от всех в Instagram.