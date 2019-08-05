Видео с места гибели зацепера от удара током на крыше «Сапсана»

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Трагедия произошла во время движения скоростного поезда по маршруту «Санкт-Петербург — Москва» в воскресенье, 4 августа. Экстремал забрался на крышу состава и случайно задел токоприемник.

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Фото, видео : РИА Новости / Владимир Астапкович, ВКонтакте @rzd_ru

Видео с места гибели зацепера на крыше «Сапсана» сообщением «Санкт-Петербург — Москва» в воскресенье, 4 августа, появилось в сети. На кадрах видно, как, вероятно, сотрудник «РЖД» пытается потушить пожар, который устроил экстремал, нечаянно прикоснувшись к токоприемнику.

По информации 5-tv.ru, изначально молодой человек забрался на крышу поезда, и когда состав проходил в районе Твери, задел токоприемник. От удара током он скончался на месте. В результате ЧП на крыше одного из вагонов загорелась изоляция. Движение «Сапсана» было приостановлено. Сейчас по данному факту следователями организована проверка. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал что в России могут ужесточить наказание для экстремалов-зацеперов.

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