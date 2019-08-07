«Сумасшедшие деньги!» Сколько получает Цымбалюк-Романовская за съемки в ток-шоу?

Недавно сеть взбудоражила новость о возможной беременности 40-летней пассии Прохора Шаляпина — Виталины Цымбалюк-Романовской. Пианистка не стала опровергать слухи об «интересном положении», а вот ее кавалер отреагировал довольно эмоционально.
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Знаковые персоны в шоубизнесе не остались в стороне от скандала и тоже решили прокомментировать вероятную беременность Цымбалюк-Романовской от молодого музыканта. Так, известный продюсер и актер — Марк Рудинштейн — утверждает, что все новости по поводу рождения ребенка — фикция.
По мнению продюсера, Виталина Цымбалюк-Романовская придумала историю с беременностью, чтобы заработать денег на различных ток-шоу. Рудинштейн заявил — за скандальные выпуски пианистка получает огромные гонорары.
Российский продюсер также предрек не самое светлое будущее для выдуманного, по его мнению, «ребенка» Виталины.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Цымбалюк-Романовская назовет будущего ребенка Арменом.