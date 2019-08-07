«Сумасшедшие деньги!» Сколько получает Цымбалюк-Романовская за съемки в ток-шоу?

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Известный продюсер раскрыл гонорар, за который возлюбленная Прохора Шаляпина готова сниматься в скандальных телепередачах.

Фото : Instagram @vitalinaromanovskaya

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 63

Недавно сеть взбудоражила новость о возможной беременности 40-летней пассии Прохора Шаляпина — Виталины Цымбалюк-Романовской. Пианистка не стала опровергать слухи об «интересном положении», а вот ее кавалер отреагировал довольно эмоционально.

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«Я эту тему комментировать не буду!», — прокричал в трубку 35-летний певец. Об этом сообщает Собеседник.ru.

Знаковые персоны в шоубизнесе не остались в стороне от скандала и тоже решили прокомментировать вероятную беременность Цымбалюк-Романовской от молодого музыканта. Так, известный продюсер и актер — Марк Рудинштейн — утверждает, что все новости по поводу рождения ребенка — фикция.

«Да от кого она может быть беременна?!» –взорвался Марк Григорьевич.

По мнению продюсера, Виталина Цымбалюк-Романовская придумала историю с беременностью, чтобы заработать денег на различных ток-шоу. Рудинштейн заявил — за скандальные выпуски пианистка получает огромные гонорары.

«Там все продумано, участникам платят сумасшедшие деньги. Случайно выкрал ведомость и увидел, что Виталине за каждый эфир платили по миллиону рублей. Поэтому говорить о ней просто мерзопакостно», — рассказал Марк Рудинштейн.

Российский продюсер также предрек не самое светлое будущее для выдуманного, по его мнению, «ребенка» Виталины.

«Через три недельки будет „выкидыш“, причем случится это „трагически“: она споткнется, упадет, а он ее ударит…», — саркастично заметил Рудинштейн.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Цымбалюк-Романовская назовет будущего ребенка Арменом.

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 63
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