Цымбалюк-Романовская назовет будущего ребенка Арменом

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Слухи о вероятной беременности киевской пианистки всколыхнули Россию.

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Фото, видео : Instagram @vitalinaromanovskaya

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Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 62

Слухи о вероятной беременности самой завидной и богатой невесты страны Виталины Цымбалюк-Романовской взбудоражили всю страну. Фанаты пианистки и ее хейтеры отныне мучаются вопросом — правда ли 40-летняя пассия Прохора Шаляпина в интересном положении.

В беседе с изданием Дни.ру Виталина Цымбалюк-Романовская, которая нежится под солнцем на сочинских берегах Черного моря, заявила, что сообщит о своей беременности без посторонней помощи.

«Со своей беременностью я сама разберусь и сообщу, когда придет время, без посторонней помощи», — сказала Виталина Цымбалюк-Романовская.

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Instagram @vitalinaromanovskaya

При этом пианистка не стала подтверждать или опровергать слухи о своем интересном положении, и в шутку назвала имя будущего ребенка.

«Если родится сынишка, назову его, наверное, Арменом. У меня с этим именем очень многое в жизни связано», — отметила Виталина Цымбалюк-Романовская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина.

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