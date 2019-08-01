Цымбалюк-Романовская назовет будущего ребенка Арменом

Слухи о вероятной беременности самой завидной и богатой невесты страны Виталины Цымбалюк-Романовской взбудоражили всю страну. Фанаты пианистки и ее хейтеры отныне мучаются вопросом — правда ли 40-летняя пассия Прохора Шаляпина в интересном положении.
В беседе с изданием Дни.ру Виталина Цымбалюк-Романовская, которая нежится под солнцем на сочинских берегах Черного моря, заявила, что сообщит о своей беременности без посторонней помощи.
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При этом пианистка не стала подтверждать или опровергать слухи о своем интересном положении, и в шутку назвала имя будущего ребенка.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина.