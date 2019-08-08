Студия «Квартал 95» нашла комика на роль президента Украины Владимира Зеленского в шоу «Вечерний квартал». Возможным кандидатом стал бывший участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Украинскую правду».
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Юрий Великий, в свою очередь, на своей странице в Instagram разместил видеоролик, на кадрах которого пародирует Владимира Зеленского.
«Есть одна красивая старая притча… А у меня теперь прича новая… Тоже вроде ниче», — написал Юрий Великий под публикацией.
Подписчики актера в комментариях буквально в один голос подметили: «Зеленского делают…».
Студия «Квартал 95» объявляла кастинг на роль украинского лидера. Главным условием для актеров было показать Владимира Зеленского так, чтобы не возникло сомнений у президентской охраны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине.