Студия «Квартал 95» нашла комика на роль президента Украины Владимира Зеленского в шоу «Вечерний квартал». Возможным кандидатом стал бывший участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Украинскую правду».

« Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте „Вечернего квартала“ 13 августа », — цитирует РИА Новости собеседника издания.

Юрий Великий, в свою очередь, на своей странице в Instagram разместил видеоролик, на кадрах которого пародирует Владимира Зеленского.

«Есть одна красивая старая притча… А у меня теперь прича новая… Тоже вроде ниче», — написал Юрий Великий под публикацией.

Подписчики актера в комментариях буквально в один голос подметили: «Зеленского делают…».

Студия «Квартал 95» объявляла кастинг на роль украинского лидера. Главным условием для актеров было показать Владимира Зеленского так, чтобы не возникло сомнений у президентской охраны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине.