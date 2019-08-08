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Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского — видео

, 18:59 Видео 22

Возможным кандидатом стал бывший участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий.

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Фото, видео : Instagram @yuri_velikiy

Тема:
Украинский кризис 101

Студия «Квартал 95» нашла комика на роль президента Украины Владимира Зеленского в шоу «Вечерний квартал». Возможным кандидатом стал бывший участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Украинскую правду».

«Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте „Вечернего квартала“ 13 августа», — цитирует РИА Новости собеседника издания.

Юрий Великий, в свою очередь, на своей странице в Instagram разместил видеоролик, на кадрах которого пародирует Владимира Зеленского.

«Есть одна красивая старая притча… А у меня теперь прича новая… Тоже вроде ниче», — написал Юрий Великий под публикацией.

Подписчики актера в комментариях буквально в один голос подметили: «Зеленского делают…».

Студия «Квартал 95» объявляла кастинг на роль украинского лидера. Главным условием для актеров было показать Владимира Зеленского так, чтобы не возникло сомнений у президентской охраны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине.

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