Президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления на бизнес-форуме в Турции пообещал провести земельную реформу в Незалежной в 2019 году, сообщает ФАН.

« В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 миллионов гектаров, которая является одной из лучших в мире по качеству », — заявил Владимир Зеленский.

При этом украинский лидер добавил, что часть земель в стране уже принадлежит турецким компаниям. Владимир Зеленский выразил надежду, что их количество ощутимо вырастет.

« И я приглашаю турецкий бизнес расти вместе », — сказал Владимир Зеленский.

Глава Незалежной отметил, что украинские власти, помимо прочего, планируют инвестировать в инфраструктуру страны минимум 20 миллиардов долларов.

« За это время мы инвестируем в нашу инфраструктуру как минимум 20 миллиардов долларов, чтобы привести в порядок 24 тысячи километров наших дорог, увеличить количество реально работающих аэропортов до 15-ти, обеспечить развитие пяти морских портов, чтобы существенно увеличить их мощность », — пояснил Владимир Зеленский.

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действует на Украине уже 14 лет. В конце 2018 года депутаты Верховной рады продлили отсрочку исполнения обязательств до 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова Украине.