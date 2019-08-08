Президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления на бизнес-форуме в Турции пообещал провести земельную реформу в Незалежной в 2019 году, сообщает ФАН.
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При этом украинский лидер добавил, что часть земель в стране уже принадлежит турецким компаниям. Владимир Зеленский выразил надежду, что их количество ощутимо вырастет.
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Глава Незалежной отметил, что украинские власти, помимо прочего, планируют инвестировать в инфраструктуру страны минимум 20 миллиардов долларов.
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Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действует на Украине уже 14 лет. В конце 2018 года депутаты Верховной рады продлили отсрочку исполнения обязательств до 2020 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова Украине.