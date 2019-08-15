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  4. Фото: На Украине задержан замминистра по вопросам неподконтрольных территорий

Фото: На Украине задержан замминистра по вопросам неподконтрольных территорий

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Юрия Грымчака взяли с поличным при получении взятки в размере 480 тысяч долларов.

Фото : Strana.ua

Тема:
Украинский кризис 118

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с представителями управления специальных расследований Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ) в среду, 14 августа, задержали заместителя министра по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Грымчака и его помощника, сообщила пресс-служба НАБУ в своем аккаунте в Facebook.

Strana.ua

«Разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам неподконтрольных территорий Украины, а также его „помощника“. Указанные лица якобы за осуществление ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 миллион долларов», — говорится в сообщении.

Strana.ua

Отмечается, что Юрий Грымчак был задержан с поличным при получении взятки в размере 480 тысяч долларов. Дело расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и Генпрокуратуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский мультимиллионер задержан в Москве при попытке дать взятку.

Тема:
Украинский кризис 118
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