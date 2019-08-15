Фото: На Украине задержан замминистра по вопросам неподконтрольных территорий

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с представителями управления специальных расследований Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ) в среду, 14 августа, задержали заместителя министра по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Грымчака и его помощника, сообщила пресс-служба НАБУ в своем аккаунте в Facebook.
Отмечается, что Юрий Грымчак был задержан с поличным при получении взятки в размере 480 тысяч долларов. Дело расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и Генпрокуратуры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский мультимиллионер задержан в Москве при попытке дать взятку.