Ольга Казаченко объяснила свое решение сделать пластику груди

Бывшая жена экс-солистка группы «Фристайл» Вадима Казаченко Ольга объяснила свое решение прибегнуть к пластике груди. По словам 38 летней женщины, пойти на радикальные меры она решилась только после рождения ребенка и последующего грудного вскармливания, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

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Ольга Казаченко отмечает, что ранее никогда не испытывала комплексов по поводу своей внешности, а наоборот гордилась своими формами. Бывшая жена популярного в начале 90-х певца признается, что всегда испытывала удивление, глядя на современных девушек, мечтающих изменить свой облик. В особенности, если барышни решались на операцию в угоду мужским прихотям.

По мнению Ольги Казаченко, лучше природной красоты и уникальности быть ничего не может.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Казаченко сделала себе новую грудь.