  1. Пятый канал
  4. Ольга Казаченко объяснила свое решение сделать пластику груди

Ольга Казаченко объяснила свое решение сделать пластику груди

, 7:49 Фото 400

Бывшая жена экс-солиста группы «Фристайл» Вадима Казаченко ранее никогда не комплексовала по поводу своей внешности.

Фото : Instagram @olga__kazachenko

Бывшая жена экс-солистка группы «Фристайл» Вадима Казаченко Ольга объяснила свое решение прибегнуть к пластике груди. По словам 38 летней женщины, пойти на радикальные меры она решилась только после рождения ребенка и последующего грудного вскармливания, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Гороскоп на 15 августа: не упустите птицу удачи, Козероги!

Ольга Казаченко отмечает, что ранее никогда не испытывала комплексов по поводу своей внешности, а наоборот гордилась своими формами. Бывшая жена популярного в начале 90-х певца признается, что всегда испытывала удивление, глядя на современных девушек, мечтающих изменить свой облик. В особенности, если барышни решались на операцию в угоду мужским прихотям.

По мнению Ольги Казаченко, лучше природной красоты и уникальности быть ничего не может.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Казаченко сделала себе новую грудь.

Читайте также

+15° Днём +19°
Ночью +12°
65.20
-0.40 72.90
-0.51
Гороскоп на 15 августа: не упустите птицу удачи, Козероги!

Последние новости

9:19
Лазарев, Зара и Нюша выступили на гастролях в Азии за еду
9:04
«Счастливы, что живы»: Шокированные пассажиры А-321 благодарят пилотов
8:58
«Как сестрички!»: Лиза Галкина подружилась с дочкой Александра Реввы
8:45
В Японии десять человек пострадали из-за тайфуна «Кроса»
8:34
По факту экстренной посадки А-321 в Подмосковье возбуждено уголовное дело
8:18
Аллу Пугачеву оштрафовали из-за забора вокруг дачи

Сейчас читают

В Ростовской области нашли полностью сохранившийся фашистский бункер — видео
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев показал фото подросших двойняшек
«Пожалуйста, накормите Марину»: Кай Метов выложил фото с исхудавшей Хлебниковой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги