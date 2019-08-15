«Ждем ответ Ксении»: Виторган заинтриговал фанатов постом про «черные дыры»

Российский актер Максим Виторган поделился в Instagram размышлениями после прочтения книги «Краткие ответы на большие вопросы» Стивена Хокинга. Артист признался, что положения, изложенные автором произведения, натолкнули его на рассуждения о человеческих взаимоотношениях. Свои мысли актер выразил на странице в соцсети, сопроводив публикацию загадочной фотографией, сделанной на фоне заходящего солнца.

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«Ищите того, с кем молчать, а не говорить. С кем хорошо в покое, а не в суете. Кто готов вылезать вперед только при лобовой атаке — тот, кто готов всегда, к моменту лобовой атаки, как правило, уже служит писарем у противника», — отметил Виторган.

Instagram @mvitorgan

Читая пост актера, подписчики, которые еще не успокоились после его разрыва с Ксенией Собчак, предположили, что своим текстом кинозвезда намекал именно на отношения с телеведущей, с которой, по их мнению, всегда был на виду и «в суете».

Продолжение размышлений актера подкрепило фолловеров в их первоначальном мнении.

«И бегите от тех, кто не терпит пустоты — именно без нее возникают „черные дыры“, засасывающие в себя все живое и уже давно неживое. В них, на первый взгляд все бурлит, но на самом деле нет ни жизни, ни пространства, ни времени, как категории. И после „черных дыр“ не остается ни-че-го», — посоветовал Виторган.

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После публикации актера поклонники были восхищены его интеллектом и прониклись его чувствами. По традиции, в комментариях они затронули тему их отношений с Собчак и высказали массу упреков в адрес теледивы.

«Черная дыра остается после отношений с перверзными нарциссами. Ксюша очень подходит под этот типаж. То сахарное шоу, то ледяной душ. Вот этими качелями изматывают, пока в партнере есть энергия. А потом безжалостно утилизируют».

«Про писаря прям в точку! Ксения Анатольевна, она самая».

«Ну всеее. Сейчас понесутся камни в Ксюшу, а Максим всего лишь человек с тонким юмором».

«Ждем ответ Ксении Анатольевны».

«Шах и мат», — написали фанаты.

Впрочем, один из юзеров, предъявил претензии и самому Виторгану: мол, уже давно пора забыть о старом романе. К тому же, по слухам, актер уже нашел новую возлюбленную — актрису и певицу Нино Нинидзе.

«Как можно встречаться с женщиной и думать постоянно о бывшей? Сбежит точно», — возмутился подписчик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты нашли новое доказательство романа Виторгана с Нино Нинидзе.