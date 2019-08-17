  1. Пятый канал
  4. Молодая жена Дмитрия Тарасова ревнует его из-за слухов в сети

Молодая жена Дмитрия Тарасова ревнует его из-за слухов в сети

, 14:43 207

Футболист уверен — Анастасия Костенко не доверяет ему и задает много лишних вопросов из-за излишнего внимания общественности.

Фото : Instagram @tarasov23

Футболист Дмитрий Тарасов пожаловался, что излишнее внимание журналистов и поклонников вносят разлад в его семейную жизнь. 32-летний спортсмен признался, что его 25-летняя жена — Анастасия Костенко — начала задавать ему слишком много лишних вопросов.

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с «блокадницей»

«Недавно жена с дочкой уезжала к родителям, пока я был на реабилитации. Люди как-то про это узнали, и ей пошли сообщения с посылом, что я гуляю. Моя молодая жена начинает задавать мне ненужные вопросы. Я ей говорю, что это полный бред, не надо такое слушать», — поделился знаменитость.

По словам Дмитрия Тарасова, у него совсем не осталось подруг, и он вынужден проводить досуг исключительно в компании мужчин — коллег по цеху. Однако футболист не сильно переживает по этому поводу, ведь главное — Анастасия Костенко поддерживает его в нелегкие времена. Супруга спортсмена не отвернулась от него, когда у него начался скандал с футбольным клубом «Локомотив».

Дмитрий Тарасов утверждает, что несмотря на сцены ревности, у него с женой, по большому счету, все в порядке. Экс-полузащитник «Локомотива» даже публично рассказал об интимных играх с супругой. По мнению спортсмена, фетиши, маски и наручники — привносят в сексуальную жизнь партнеров разнообразие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жену Дмитрия Тарасова подозревают в неудачной пластике.

Читайте также

+23° Днём +23°
Ночью +10°
66.00
0.11 73.22
-0.24
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 августа

Последние новости

15:56
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 августа
15:41
Порошенко обвинили в выводе с Украины восьми миллиардов долларов — видео
15:29
«Как в детском саду»: Влад Лисовец показал свои тренировки в спортзале
15:15
Экипаж ДПС спас роженицу на КАД в Ленинградской области
14:59
«Молодцы!» — стадион «Екатеринбург Арена» стоя приветствовал экипаж А-321
14:43
Молодая жена Дмитрия Тарасова ревнует его из-за слухов в сети

Сейчас читают

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с «блокадницей»
«На позитиве!» Ирина Пегова забавно порезвилась в купальнике на Кипре
«Взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц»: переговоры экипажа севшего в поле А-321 с диспетчером

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги