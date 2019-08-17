Молодая жена Дмитрия Тарасова ревнует его из-за слухов в сети

Футболист Дмитрий Тарасов пожаловался, что излишнее внимание журналистов и поклонников вносят разлад в его семейную жизнь. 32-летний спортсмен признался, что его 25-летняя жена — Анастасия Костенко — начала задавать ему слишком много лишних вопросов.

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с «блокадницей»

«Недавно жена с дочкой уезжала к родителям, пока я был на реабилитации. Люди как-то про это узнали, и ей пошли сообщения с посылом, что я гуляю. Моя молодая жена начинает задавать мне ненужные вопросы. Я ей говорю, что это полный бред, не надо такое слушать », — поделился знаменитость.

По словам Дмитрия Тарасова, у него совсем не осталось подруг, и он вынужден проводить досуг исключительно в компании мужчин — коллег по цеху. Однако футболист не сильно переживает по этому поводу, ведь главное — Анастасия Костенко поддерживает его в нелегкие времена. Супруга спортсмена не отвернулась от него, когда у него начался скандал с футбольным клубом «Локомотив».

Дмитрий Тарасов утверждает, что несмотря на сцены ревности, у него с женой, по большому счету, все в порядке. Экс-полузащитник «Локомотива» даже публично рассказал об интимных играх с супругой. По мнению спортсмена, фетиши, маски и наручники — привносят в сексуальную жизнь партнеров разнообразие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жену Дмитрия Тарасова подозревают в неудачной пластике.