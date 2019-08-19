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С длинной косой и в блестящем кокошнике: Порошина рассказала о своей первой роли

, 17:24 Фото 59

На своей странице Instagram актриса опубликовала нежное фото, под которым поделилась детскими воспоминаниями.

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Фото, видео : Instagram @mashaaporoshina

Российская актриса театра и кино Мария Порошина поделилась в Instagram воспоминаниями. Еще будучи в детском саду, звезда мечтала, что когда-нибудь получит в утреннике роль Снегурочки, но внучку Деда Мороза то и дело играли другие девочки. В конце концов, желание Порошиной осуществилось, и ее мать принялась готовить для наследницы сценический костюм.

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«Мама сшила шубку из старой оранжевой дубленки, привязала длинную косу, смастерила блестящий кокошник с подвесками, и я в этом доморощенном костюме чувствовала себя просто королевой всех Снегурочек! » — рассказала теледива.

Instagram @mashaaporoshina

Сейчас, вспоминая прошлое, актриса считает, что в детском саду она подготовилась к будущему — впоследствии ей не раз приходилось играть Снегурочку на детских елках, а однажды роль белокурой красавицы звезда исполнила и в кино — в фильме «Моя мама — Снегурочка».

Комментируя публикацию Порошиной, фанаты отметили, что артистке идеально подходит роль Снегурочки — снежной барышни с доброй душой.

«Самая лучшая Снегурочка в мире! И главное, всеми любимая!»

«Мария, вам очень к лицу светлые тона».

«Ты самая лучшая Снегурочка в мире!»

«Вы идеально вписываетесь в образ Снегурочки!» — отметили подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Порошина раскрыла секрет похудения после родов.

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