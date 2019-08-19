Дмитрий Тарасов публично признался в любви к жене

Футболисту Дмитрию Тарасову не чужда романтика: спортсмен публично признался своей молодой супруге, модели Анастасии Костенко в любви. 32-летний экс-полузащитник «Локомотива» разместил фото, на котором счастливая пара запечатлена в обнимку в центре Москвы.

« Ты такая, как есть, ты — моя и ты здесь: остальное все мелочи », — философски подписал он снимок.

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Instagram @tarasov23

Подписчики назвали супругов красивыми и пожелали счастья, а главе семейства — еще и успехов в футболе.

Однако Дмитрий, разместив этот пост, слегка противоречит себе — ранее он пожаловался на излишнее внимание журналистов и поклонников, что, по его словам, вносит разлад в его семейную жизнь. Он признался, что его 25-летняя жена начала задавать ему слишком много «ненужных вопросов». Кроме того, Тарасов во всеуслышание рассказал об их с Костенко сексуальных предпочтениях.