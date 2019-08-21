СБ ООН проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок США

В четверг, 22 августа, в Совете Безопасности ООН пройдет срочное заседание. На повестке дня — ракетные разработки США, которые выходят за рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

По словам дипломата, о срочном сборе членов СБ ООН попросили Россия и Китай. Полянский уточнил, что заседание проведут в открытом формате с докладом представителя генсека ООН.

18 августа, впервые после выхода из ДРСМД, Штаты провели испытания крылатой ракеты наземного базирования. Ракета преодолела более 500 км и уничтожила условного противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету запрещенного ДРСМД радиуса действия.