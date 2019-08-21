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  4. СБ ООН проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок США

СБ ООН проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок США

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Заседание, о котором попросили Россия и Китай, пройдет 22 августа.

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Фото, видео : ТАСС/Ralf Hirschberger, /ZEUS, /Смитюк Юрий

В четверг, 22 августа, в Совете Безопасности ООН пройдет срочное заседание. На повестке дня — ракетные разработки США, которые выходят за рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

По словам дипломата, о срочном сборе членов СБ ООН попросили Россия и Китай. Полянский уточнил, что заседание проведут в открытом формате с докладом представителя генсека ООН.

18 августа, впервые после выхода из ДРСМД,  Штаты провели испытания крылатой ракеты наземного базирования. Ракета преодолела  более 500 км и уничтожила условного противника. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету запрещенного ДРСМД радиуса действия.

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