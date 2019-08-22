«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в 1-м матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ 

Сокрушительную неудачу в первом матче раунда плей-офф потерпели футболисты «Краснодара» в Пирее. Встреча с самым титулованным клубом Греции «Олимпиакосом» закончилась для подопечных Сергея Матвеева со счетом 4:0.

Первый мяч в воротах краснодарцев оказался на 30-й минуте игры. Матвей Сафронов пропустил удар, отправленный Мигелем Герреро в дальний угол. На 78-й минуте встрече отличился Лазар Ранджелович. И он же через семь минут оформил дубль. Сафронов не успел среагировать и мяч оказался в ближнем углу ворот. На 89-й минуте встречи Даниэл Каштелу забил еще один гол в ворота гостей.

Матч проходил на стадионе «Георгиос Караискакис». Ответная игра состоится 27 августа.

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