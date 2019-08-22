Читайте также Путин пообещал ответ на новую угрозу со стороны США

Глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News заявил о наличии необходимости включения новых видов оружия, разрабатываемых Россией, в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при условии его пролонгации, сообщает RT.

Марк Эспер в ходе беседы отметил, что Москва предпринимает попытки наращивания ядерного потенциала, чтобы в дальнейшем «иметь дело с США».

« Поэтому по мере того, как люди говорят о новом договоре о сокращении стратегического ядерного оружия, мы говорим — послушайте, если будет продление договора СНВ, то мы должны обеспечить, чтобы он включал все новое оружие, которое стремится получить Россия », — сказал Марк Эспер.

Руководитель военного ведомства Соединенных Штатов выразил предположение, что Россия имеет в своем арсенале крылатые ракеты с ядерными боеголовками, подпадавшие под действие ДРСМД, которые направлены в Европу. По словам Марка Эспера, в этом нет ничего хорошего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Франции прокомментировал выход США из ДРСМД.