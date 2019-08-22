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  4. Пентагон предложил включить все новое оружие России в СНВ-3 — видео

Пентагон предложил включить все новое оружие России в СНВ-3 — видео

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По словам главы военного ведомства США Марка Эспера, РФ «пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с США».

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Фото, видео : ТАСС/ZEUS, /Stefani Reynolds

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Глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News заявил о наличии необходимости включения новых видов оружия, разрабатываемых Россией, в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при условии его пролонгации, сообщает RT.

Марк Эспер в ходе беседы отметил, что Москва предпринимает попытки наращивания ядерного потенциала, чтобы в дальнейшем «иметь дело с США».

«Поэтому по мере того, как люди говорят о новом договоре о сокращении стратегического ядерного оружия, мы говорим — послушайте, если будет продление договора СНВ, то мы должны обеспечить, чтобы он включал все новое оружие, которое стремится получить Россия», — сказал Марк Эспер.

Руководитель военного ведомства Соединенных Штатов выразил предположение, что Россия имеет в своем арсенале крылатые ракеты с ядерными боеголовками, подпадавшие под действие ДРСМД, которые направлены в Европу. По словам Марка Эспера, в этом нет ничего хорошего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Франции прокомментировал выход США из ДРСМД.

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