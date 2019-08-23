Мэр Киева Виталий Кличко в интервью телеканалу NewsOne рассказал о главных обязанностях на посту главы украинской столицы. По его словам, градоначальник может кому-то нравиться, а кому-то нет. При этом, каждый житель имеет право выбора.

Размышляя над списком обязанностей градоначальника бывший боксер вспомнил об «особом» статусе Севастополя. Виталий Кличко подчеркнул, что только в двух украинских городах — Киеве и Севастополе — мэр обладает расширенными полномочиями, он имеет возможности главы администрации.

При этом, по словам Кличко, сейчас киевские власти жаждут ограничить полномочия мэра украинской столицы, и оставить за ним статус этакого «свадебного генерала».

« Сидеть рассказывать, что он мэр, ленточки перерезать и цветы к памятникам класть », — сказал Виталий Кличко.

Киевский глава добавил, что за свою должность он не держится, а просто хочет жить в своей стране, причем по европейским стандартам, о которых он наслышан из телепередач. Виталий Кличко отметил, что старается улучшить жизнь киевлян.

«Мне киевляне это поручили. И я делаю все на 110%, чтобы ситуация в Киеве поменялась», — заключил Виталий Кличко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кличко утверждает — он английская королева в Киеве.