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  4. Видео: Виторган и Нинидзе вместе пришли в одесский ресторан

Видео: Виторган и Нинидзе вместе пришли в одесский ресторан

, 22:57 Видео 144

В ролике одна из самых обсуждаемых пар лета предается греху чревоугодия.

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Фото, видео : Instagram @olololnew, @mvitorgan

Максим Виторган и Нино Нинидзе уже несколько месяцев томят поклонников ожиданием публичного признания в романтических чувствах друг к другу. Фанаты уже твердо уверены — звездному роману быть! И тому есть десятки подтверждений: достоверно известно, что актер и грузинская актриса проводят отпуск вместе, также пользователи соцсетей узнали, чья рука нежно гладит экс-супруга Ксении Собчак по лицу. Теперь парочка абсолютно перестала стесняться общественности.

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Подруга Нино Нинидзе — Оксана Лаврентьева — разместила в Instagram видео, на котором влюбленные сидят рядом за столиком в ресторане на побережье. Банкетом, на котором присутствовала звездная пара, руководил известный бизнесмен Евгений Чичваркин. Шумная компания «ушла в отрыв» в одном из заведений Одессы.

Instagram @olololnew

На кадрах видно, как Максим Виторган и Нино Нинидзе с аппетитом вкушают разносолы. При этом друг на друга влюбленные вообще не обращают внимания. Возможно, все дело не в отсутствии страсти между актерами, а в том, что праздник закатил Евгений Чичваркин — известный лондонский ресторатор с потрясающим вкусом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Максим Виторган и Нино Нинидзе вместе отдыхают на яхте в Греции.

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