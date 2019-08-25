«Благодарю тебя и Бога»: Топалов завалил Тодоренко цветами в годовщину свадьбы

За молодыми родителями Владом Топаловым и Региной Тодоренко увлеченно наблюдает вся страна. Пара трепетно любит и своего первенца, и друг друга, совершенно не стесняясь публично выражать свои чувства. На этот раз Топалов трепетно поздравил свою супругу с годовщиной на своей странице в Instagram.
Гороскоп на 25 августа: Рыбы, расправьте крылья!
Певец выложил их с Региной совместное фото, приведя под ним цитату Жванецкого о том, что каждый мужчина таков, какова его женщина.
Кроме того, в честь знаменательной даты артист буквально завалил свою возлюбленную цветами — об этом в своем аккаунте рассказала сама Регина. Телеведущая показала квартиру, заставленную букетами желтых роз — их Тодоренко обнаружила, проснувшись утром.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Регина Тодоренко разоткровенничалась о первой брачной ночи с Топаловым.