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  4. «Благодарю тебя и Бога»: Топалов завалил Тодоренко цветами в годовщину свадьбы

«Благодарю тебя и Бога»: Топалов завалил Тодоренко цветами в годовщину свадьбы

, 12:44 Видео 169

Несмотря на то, что сам артист уехал на гастроли, он нашел способ устроить праздник для любимой женщины.

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Фото, видео : Instagram @vladtopalovofficial

За молодыми родителями Владом Топаловым и Региной Тодоренко увлеченно наблюдает вся страна. Пара трепетно любит и своего первенца, и друг друга, совершенно не стесняясь публично выражать свои чувства. На этот раз Топалов трепетно поздравил свою супругу с годовщиной на своей странице в Instagram.

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Певец выложил их с Региной совместное фото, приведя под ним цитату Жванецкого о том, что каждый мужчина таков, какова его женщина.

«Ты — самая веселая, самая умная, самая нежная и са-а-амая терпеливая! Благодарю тебя и Бога. Просто миллион раз благодарю», — добавил Топалов.

Instagram @vladtopalovofficial

Кроме того, в честь знаменательной даты артист буквально завалил свою возлюбленную цветами — об этом в своем аккаунте рассказала сама Регина. Телеведущая показала квартиру, заставленную букетами желтых роз — их Тодоренко обнаружила, проснувшись утром.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Регина Тодоренко разоткровенничалась о первой брачной ночи с Топаловым.

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