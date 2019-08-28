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  4. «Она взволнована!» Дочь Кейт Миддлтон будет опекать в школе ее старший брат

«Она взволнована!» Дочь Кейт Миддлтон будет опекать в школе ее старший брат

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Малышка Шарлотта совсем скоро отправится в подготовительный класс.

Фото : Paul Marriott, via www.imago-ima / www.globallookpress.com

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма — четырехлетняя Шарлотта — скоро отправится в подготовительный класс. Чтобы ребенок чувствовал себя комфортнее и быстрее освоился, королевская чета приняла решение отдать девочку на обучение в школу, где уже учится ее старший брат — шестилетний принц Джордж.

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Шарлотта и Джордж вместе будут посещать элитную лондонскую школу Thomas's Battersea. Маленькая принцесса будет заниматься там балетом, изучать иностранные языки, учиться актерскому мастерству, а также просто получать знания по базовым предметам. Об этом сообщает Starhit.

Дочь Кейт Миддлтон, по информации инсайдеров, ждет не дождется, когда уже очутится за классной партой. Шарлотта очень хочет ходить в одну школу со старшим братом, потому что они очень близки друг с другом.

«Она не может дождаться, чтобы оказаться вместе с Джорджем в одной школе. Она очень воодушевлена и взволнована», — рассказывают источники, приближенные к королевской семье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон «сфотографировалась» с Меган Маркл еще до знакомства.

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