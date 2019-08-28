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«Двухходовочка — блеск!»: Галкин узнал тайные помыслы сына Гарри

, 17:37 Видео 33

На новом видео артиста уже не один, а два юмориста.

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Фото, видео : Instagram @maxgalkinru

Новое видео от Максима Галкина здорово повеселило пользователей интернета. Артист опубликовал в Instagram снятый на пляже в Юрмале ролик под названием «Сыновья забота», на котором пятилетний Гарри интенсивно обмахивает загорающего папу футболкой.

«Ну, как тебе, хорошо, папочка?» — ласково спрашивает мальчик.

«Ой, спасибо за заботу!» — растроганно отвечает отец.

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Instagram @maxgalkinru

Однако далее выясняется, что помыслы ребенка были не так уж и чисты.

«Зато почищу майку, а то она у меня в песок упала…» — признается Гарри.

И чтобы хоть как-то реабилитироваться малыш предлагает папе дальнейшие варианты действий:

«Зато в песке ты будешь и сам отряхнешься. Или еще раз искупнешься».

Поклонников звездного семейства видео привело в полный восторг. Одна восхищаются заботливостью ребенка, другие его находчивостью и чувством юмора, а третьи терпением и мудростью Галкина-старшего.

«Хитрюга какой, Гарри… и футболку отряхнул, и папу освежил…»

«Юморист в папу!»

«Прямо лайфлак какой-то! Как папу заставить искупаться море»

«У Максима ангельское терпение! Не каждый родитель поблагодарит за то, что его песком обсыпали».

«Честный мальчик!»

«Мастер отмазки, двухходовочка — блеск!» — умиляются комментаторы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видеоролик, в котором Гарри Галкин учит папу прятаться от папарацци в яме.

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