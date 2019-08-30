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  4. Пострадавшая в ДТП с Lamborghini владелица крупного холдинга в реанимации

Пострадавшая в ДТП с Lamborghini владелица крупного холдинга в реанимации

, 17:07 Эфирная новость 65

В ночь на 30 августа в Москве произошла авария с участием двух элитных иномарок.

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Фото, видео : ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

В ДТП с участием белого Lamborghini в центре Москвы серьезно пострадала хозяйка крупного холдинга Марина Мелехова. По последним данным женщина находится в реанимации. У нее поврежден позвоночник.

Момент аварии сняли камеры видеонаблюдения. В припаркованный у тротуара BMW на огромной скорости врезается элитный спорткар. Водитель немецкого внедорожника на пару минут отлучился в магазин и все случившееся стало для него неприятным сюрпризом.

Пострадавшая находилась на пассажирском сидении Lamborghini и основной удар как раз пришелся на ее сторону. Водитель спорткара так же госпитализирован. Обе машины получили серьезные повреждения. Ремонт премиального автомобиля может обойтись в миллионы рублей. Причины аварии устанавливаются. Последние подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Валентина Горшенина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что петербурженка за рулем иномарки несколько метров протащила ребенка под колесами.

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