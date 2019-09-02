«Точный ответ террористам»: Госдеп прокомментировал атаку на Идлиб

В американском Госдепе ответили на заявление российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, назвав проведенную ими операцию «целенаправленным и точным ответом террористам». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства США.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные выступили с заявлением о том, что США, нанеся 1 сентября удар по зоне деэскалации в Идлибе, нарушили договор о прекращении огня на данной территории и сделали это без предупреждения России и Турции. Тем самым они поставили под угрозу «дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его», заявили в Минобороны РФ.
Режим прекращения огня вступил в силу 31 августа в 6 утра после одностороннего прекращения огня со стороны сирийских войск. Договоренность об этом достигнута Центром по примирению враждующих стороны, входящего в структуры Минобороны России, в целях стабилизации обстановки.