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  4. «Точный ответ террористам»: Госдеп прокомментировал атаку на Идлиб

«Точный ответ террористам»: Госдеп прокомментировал атаку на Идлиб

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Накануне сирийские войска в одностороннем порядке прекратили огонь в регионе в целях стабилизации обстановки. В свою очередь США нанесли удар без предупреждения, нарушив договор.

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Фото, видео : Syria Civil Defence in the Governorate of Idlib/ Handout via REUTERS

Тема:
Война в Сирии 4309

В американском Госдепе ответили на заявление российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, назвав проведенную ими операцию «целенаправленным и точным ответом террористам». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства США.

«Мы полностью отвергаем усилия российских СМИ по продвижению недостоверных утверждений вместо того, чтобы подчеркивать гуманитарный кризис, усугубляемый режимом (президента Сирии Башара - Прим.ред.) Асада и его союзниками», — цитирует агентство вполне ожидаемый ответ дипломата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные выступили с заявлением о том, что США, нанеся 1 сентября удар по зоне деэскалации в Идлибе, нарушили договор о прекращении огня на данной территории и сделали это без предупреждения России и Турции. Тем самым они поставили под угрозу «дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его», заявили в Минобороны РФ.

Режим прекращения огня вступил в силу 31 августа в 6 утра после одностороннего прекращения огня со стороны сирийских войск. Договоренность об этом достигнута Центром по примирению враждующих стороны, входящего в структуры Минобороны России, в целях стабилизации обстановки.

Тема:
Война в Сирии 4309
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