«Точный ответ террористам»: Госдеп прокомментировал атаку на Идлиб

Накануне сирийские войска в одностороннем порядке прекратили огонь в регионе в целях стабилизации обстановки. В свою очередь США нанесли удар без предупреждения, нарушив договор.

Фото, видео : Syria Civil Defence in the Governorate of Idlib/ Handout via REUTERS