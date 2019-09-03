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  4. Форум СМИ России и Китая открыл свою работу в рамках ВЭФ-2019

Форум СМИ России и Китая открыл свою работу в рамках ВЭФ-2019

, 11:17 Эфирная новость 36

В форуме принимают участие представители ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ двух стран.

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Фото, видео : ТАСС/Бобылев Сергей, 5-tv.ru

Тема:
ВЭФ-2019 64

Во Владивостоке начал свою работу V форум средств массовой информации России и Китая. Он проходит в рамках Восточного экономического форума. Участники встречи обсудят вопросы взаимодействия СМИ двух стран.

Дальнейшее расширение сотрудничества по обмену телевизионным контентом, создание совместных информационных проектов.

Не оставят без внимания и борьбу с дискриминацией СМИ наших стран на медиарынке Запада.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках ВЭФ во Владивостоке. Гостей и участников большой встречи ждет множество открытий в самых разных сферах.

Тема:
ВЭФ-2019 64
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