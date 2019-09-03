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  4. Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках ВЭФ во Владивостоке

Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках ВЭФ во Владивостоке

, 10:04 Эфирная новость 20

Свои достижения, а также уникальные традиции и культуру представят все регионы России.

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Фото, видео : ТАСС/Фадеичев Сергей, 5-tv.ru

Тема:
ВЭФ-2019 63

Шедевр Боттичелли «Мадонна», сегодня, 3 сентября, станет главной сенсацией на «Улице Дальнего Востока».

На острове Русский состоялось торжественное открытие главной выставки Восточного экономического форума.

Итальянская делегация впервые участвует в этом событии, кстати, юбилейном в этом году — и вот сразу такой сюрприз!

Гостей и участников большой встречи ждет множество открытий в самых разных сферах.

На этой красочной улице весь потенциал Дальнего Востока. 11 регионов — свой павильон у каждой Дальневосточной территории. На виртуальном воздушном шаре можно облететь лучшие места отдыха. Одним взмахом руки узнать все об экономических проектах из интерактивной карты достижений.

Чем будет удивлять Владивосток, узнавал Евгений Подтергера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из Москвы во Владивосток доставили картину «Опять двойка».

Тема:
ВЭФ-2019 63
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