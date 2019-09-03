Фото: Пуговка из «Папиных дочек» поступила в престижный вуз

Актриса, полюбившаяся зрителям за роль малышки Пуговки в сериале «Папины дочки» — Катя Старшова — стала совсем взрослой. Телевизионная звезда поступила в университет. 17-летняя знаменитость стала студенткой Московского государственного университета. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

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Instagram @ekstarshova

Катя Старшова решила отказаться от карьеры актрисы и предпочла стать… фармацевтом. Похоже, неожиданный выбор профессии удивил даже саму юную звездочку. Артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует с букетом цветов в первый день обучения в высшем учебном заведении.

«Подрастающий аптекарь» , — иронично подписала снимок знаменитость.

Но не только поступление знаменитости удивило поклонников, которые привыкли видеть в ней маленькую Пуговку. Недавно Катя Старшова стала встречаться с молодым человеком по имени Василий. Со своим бойфрендом актриса познакомилась в спортивной школе. Теперь звезда с завидной периодичностью публикует в соцсетях общие снимки с любимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пуговка из «Папиных дочек» опубликовала фото с необычного выпускного.