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  4. Фото: Пуговка из «Папиных дочек» поступила в престижный вуз

Фото: Пуговка из «Папиных дочек» поступила в престижный вуз

, 15:45 Фото 299

Катя Старшова стала студенткой Московского государственного университета.

Фото : Instagram @ekstarshova

Актриса, полюбившаяся зрителям за роль малышки Пуговки в сериале «Папины дочки» — Катя Старшова — стала совсем взрослой. Телевизионная звезда поступила в университет. 17-летняя знаменитость стала студенткой Московского государственного университета. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

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Instagram @ekstarshova

Катя Старшова решила отказаться от карьеры актрисы и предпочла стать… фармацевтом. Похоже, неожиданный выбор профессии удивил даже саму юную звездочку. Артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует с букетом цветов в первый день обучения в высшем учебном заведении.

«Подрастающий аптекарь», — иронично подписала снимок знаменитость.

Но не только поступление знаменитости удивило поклонников, которые привыкли видеть в ней маленькую Пуговку. Недавно Катя Старшова стала встречаться с молодым человеком по имени Василий. Со своим бойфрендом актриса познакомилась в спортивной школе. Теперь звезда с завидной периодичностью публикует в соцсетях общие снимки с любимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пуговка из «Папиных дочек» опубликовала фото с необычного выпускного.

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