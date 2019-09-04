Супруга футболиста Кокорина поделилась откровенным фото в бикини

Супруга футболиста «Зенита» Александра Кокорина 28-летняя Дарья Валитова отправилась отдыхать с подругой на море, откуда поделилась фотографией с подписчиками в своем Instagram. На кадрах девушка позирует в темном бикини, демонстрируя подтянутую фигуру.

Елена Малышева показала пищевод Алибасова изнутри

Instagram @dariavalitova

Поклонники пришли в восторг от горячего снимка Дарьи и оставили ей множество комплиментов в комментариях.

«Фигура бомба»;

«Очень приятно, красотка на все 100%»;

«Прекрасна», — написали фолловеры.

Некоторые пользователи решили, что девушка выглядит слишком худой и назвали ее «тростиночкой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кокорин и Мамаев подали ходатайства об условно-досрочном освобождении. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и брат футболиста Кирилл подали в Алексеевский районный суд Белгородской области ходатайство об условно-досрочном освобождении.