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  4. Супруга футболиста Кокорина поделилась откровенным фото в бикини

Супруга футболиста Кокорина поделилась откровенным фото в бикини

, 5:01 Фото 40

28-летняя Дарья Валитова отдыхает сейчас на море с подругой.

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Фото, видео : Instagram @dariavalitova

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 302

Супруга футболиста «Зенита» Александра Кокорина 28-летняя Дарья Валитова отправилась отдыхать с подругой на море, откуда поделилась фотографией с подписчиками в своем Instagram. На кадрах девушка позирует в темном бикини, демонстрируя подтянутую фигуру.

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Instagram @dariavalitova

Поклонники пришли в восторг от горячего снимка Дарьи и оставили ей множество комплиментов в комментариях.

«Фигура бомба»;

«Очень приятно, красотка на все 100%»;

«Прекрасна», — написали фолловеры.

Некоторые пользователи решили, что девушка выглядит слишком худой и назвали ее «тростиночкой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кокорин и Мамаев подали ходатайства об условно-досрочном освобождении. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и брат футболиста Кирилл подали в Алексеевский районный суд Белгородской области ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 302
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