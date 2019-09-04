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  4. ВЭФ-2019: Программа и главные гости

ВЭФ-2019: Программа и главные гости

, 6:51 Эфирная новость 23

Во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме уже прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди, который проведет встречу с Владимиром Путиным.

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Фото, видео : © РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL, 5-tv.ru

Тема:
ВЭФ-2019 68

Сегодня утром, 4 сентября во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум, прибыл один из главных гостей — премьер-министр Индии. Нарендра Моди встретится с Владимиром Путиным: сначала они посетят судостроительный комплекс «Звезда», а потом проведут переговоры.

Всего на форуме ожидают пять тысяч гостей из десятков стран, в том числе, из Японии, Китая, Республики Корея. Сразу на нескольких площадках форума проходят круглые столы и бизнес-диалоги. Участники ведут беседы по нескольким ключевым направлениям. Среди них — новые решения для ускорения экономического роста. Одна из тем, перспективы развития сотрудничества молодежи России и Индии.

«В рамках молодежной политики целевая подготовка специалистов морского профиля для индии для промышленных компаний весьма перспективна», — поясняет заместитель проректора по международной деятельности, ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского» Екатерина Соколова.

Особое место на Восточном экономическом форуме занимает культурная программа. В центре внимания — демонстрация одной из ранних работ Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа». На полях форума также открыта крупная выставка «Улица Дальнего востока». Ее главная задача — привлечение инвесторов. Каждый регион представил что-то новое, в том числе: технологии, национальные продукты и ремесла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал рассказывал о V форуме СМИ России и Китая, который начал работу во Владивостоке накануне.



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