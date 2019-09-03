Во Владивостоке начал работу V форум СМИ России и Китая

Во Владивостоке начал свою работу V форум средств массовой информации России и Китая. Он проходит в рамках Восточного экономического форума. Участники встречи обсудят вопросы взаимодействия СМИ двух стран. Не оставят без внимания и борьбу с дискриминацией средств массовой информации на медиарынке Запада.

Завтра 4 сентября на острове Русский стартует Восточный экономический форум, поэтому диалог СМИ России и Китая скорее лишь претворяет большую беседу об общих интересах. И делает это с большим успехом.

Репортаж Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках ВЭФ во Владивостоке.