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  4. Во Владивостоке начал работу V форум СМИ России и Китая

Во Владивостоке начал работу V форум СМИ России и Китая

, 17:02 Эфирная новость 14

Россия является одним из крупнейших медийных рынков Европы, Китай — крупнейшим медийным рынком Азии.

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Фото, видео : ТАСС/Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Тема:
ВЭФ-2019 65

Во Владивостоке начал свою работу V форум средств массовой информации России и Китая. Он проходит в рамках Восточного экономического форума. Участники встречи обсудят вопросы взаимодействия СМИ двух стран. Не оставят без внимания и борьбу с дискриминацией средств массовой информации на медиарынке Запада.

Завтра 4 сентября на острове Русский стартует Восточный экономический форум, поэтому диалог СМИ России и Китая скорее лишь претворяет большую беседу об общих интересах. И делает это с большим успехом.

Репортаж Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках ВЭФ во Владивостоке.

Тема:
ВЭФ-2019 65
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