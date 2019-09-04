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  4. Путин призвал сделать Дальний Восток центром притяжения для россиян

Путин призвал сделать Дальний Восток центром притяжения для россиян

, 13:43 35

Президент Российской Федерации также убежден, что планировать развитие региона необходимо с оглядкой на выполнимость таких планов.

Фото : ТАСС/Смитюк Юрий

Тема:
ВЭФ-2019 75

Дальний Восток должен стать центром притяжения для жителей всей России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Слова российского лидера прозвучали на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в среду, 4 сентября. Глава государства также обратил внимание на то, что все планы, касающиеся развития дальневосточного региона, должны быть такими, чтобы их можно было действительно претворить в жизнь.

«Планы развития Дальнего Востока должны быть реалистичными и выполнимыми, их нужно подкрепить реальными ресурсами», — уверен Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил благодарность Владимиру Путину на русском языке.

Тема:
ВЭФ-2019 75
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