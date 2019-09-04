Путин призвал сделать Дальний Восток центром притяжения для россиян

Дальний Восток должен стать центром притяжения для жителей всей России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Слова российского лидера прозвучали на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в среду, 4 сентября. Глава государства также обратил внимание на то, что все планы, касающиеся развития дальневосточного региона, должны быть такими, чтобы их можно было действительно претворить в жизнь.

«Планы развития Дальнего Востока должны быть реалистичными и выполнимыми, их нужно подкрепить реальными ресурсами» , — уверен Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил благодарность Владимиру Путину на русском языке.